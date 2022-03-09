Служащим, которые все-таки поедут в Украину, грозят дисциплинарные и административные последствия.

Британским военнослужащим запретили ехать в Украину для борьбы с агрессией России. В противном случае солдат ожидают дисциплинарные и административные последствия.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании на фоне слухов о том, что четверо служащих уехали из страны, чтобы принять участие в российско-украинской войне, пишет Independent.

"Всем военным запрещено выезжать в Украину до дальнейшего распоряжения. Это касается независимо от того, находится боец в отпуске или нет", – отметили в ведомстве.

Служащим, которые все-таки поедут в Украину, грозят дисциплинарные и административные последствия.

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