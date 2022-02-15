Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных.

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что риск повторного вторжения России в Украине "очень высокий", однако страна не может взять на себя обязательства по украинским беженцам на этом этапе.

Об этом она заявила в эфире британской радиостанции, цитирует Politico.

Трасс не верит словам верхушки Кремля, что Путин якобы передумал нападать на Украину: "просто не заслуживает доверия".

Она считает, что есть вероятность, что это произойдет, добавив, что "это может быть долгая затяжная война, которая нанесет большой ущерб как народу Украины, так и народу России". Кроме того, отметила она, "есть угроза европейской безопасности".

На вопрос журналистов, готова ли Британия принимать беженцев из Украины, она ответила, что такие обязательства на этом этапе на себя не будет брать.

Трасс подчеркнула, что "очень важно, чтобы не было уступок России в плане подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Я сужу о людях по их действиям, а не по словам. Мы слышали от Путина, что планов вторжения не было, в то время как у них есть полностью готовые войска на границе с Украиной", – сказала министр.

Риск нового нападения на Украину

Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных. Солдат и технику Москва стягивала под предлогом "союзных" учений в Беларуси, которые продлятся до 20 февраля.

Международное сообщество опасается, что эти войска РФ может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

В то же время 15 февраля в Минобороны России заявили о начале отвода войск к местам постоянной дислокации.

Этому следовало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад ответил на инициативы Кремля по претензиям к политике НАТО "положительно". Но диалог продолжается, отметил россиянин.

Вас также могут заинтересовать новости: