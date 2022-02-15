Накануне посол в Британии Вадим Пристайко публично заявил, что Украина может якобы отказаться от перспективы членства в НАТО.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прогрессе в диалоге с членами НАТО и США.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Лаврова с председателем ОБСЕ Збигневом Рау в Москве 15 февраля.

"Стремительность, с которой НАТО изменила свою позицию, говорит, что не все в этом блоке, видимо, потеряно. И что они могут признавать очевидное, когда на них нажимают всерьез", – ответил российский министр.

Он уточнил, что речь идет именно об инициативах, от которых ЕС "длительное время отказывался".

"Это не конец истории. Я вчера докладывал Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он одобрил, будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции. Потому что вещи, которые мы сейчас перечисляем, важны для практических шагов по деэскалации, но эти шаги будут эффективными, если под них будет подведен прочный правовой фундамент. И относительно того, что касается толкования принципа безопасности, которые наши западные коллеги бессовестно передергивают", – ответил глава МИД РФ.

Лавров уточнил, что Москва продолжит диалог с Западом, в частности, по пересмотру этого самого принципа безопасности для стран-членов НАТО и мер по снижению военных рисков.

Перспективы членства Украины в НАТО на фоне вооруженной агрессии России

Россия с конца ноября сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые, как опасается международное сообщество, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Вместе с тем Москва всячески подогревала панические настроения, в частности, выдвинув Западу в декабре ультиматум по нерасширению НАТО, которые она назвала "гарантиями безопасности". В течение последних месяцев все переговоры России с США и Альянсом по этому поводу были провальными.

Кроме того, РФ давит на Украину выполнением "Минских соглашений" на условиях Кремля, то есть предоставление Донбассу "особого статуса" и фактическое признание субъектности марионеточного "правительства" "ЛДНР". Этим Россия сможет избежать ответственности за развязанные в 2014-м боевые действия против Украины на Донбассе.

В феврале, во время поездки французского президента Эммануэля Макрона к Путину, СМИ узнали о намерениях Франции "финляндизировать" Украину – гарантировать перед РФ ее внеблоковость.

Накануне посол в Британии Вадим Пристайко публично заявил, что Украина может якобы отказаться от перспективы членства в военном блоке, как на том настаивает Путин, если ее к этому вынудят обстоятельства.

После этого следовали уточняющее заявление украинского МИД и положительные отзывы россиян.

В Британии, комментируя заявление Пристайко, отметили, что будущее Украины в НАТО решает только ее народ.

Между тем, на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье российские депутаты одобрили обращение к Путину насчет признания псевдореспублик в ОРДЛО. Это решение может вывести Россию из "Минских договоренностей".