Об усилении мер безопасности объявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Великобритания приобретет два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, такой как кабели и трубопроводы.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, передает Reuters.

"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательства по приобретению двух специализированных кораблей, способных обеспечить безопасность наших кабелей и трубопроводов", - сказал Уоллес. Видео дня

Заявление Уоллеса прозвучало после того, как стало известно о повреждении в море российских газопроводов "Северный поток".

Утечка на "Северном потоке"

26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля. Причиной неполадки стала дыра в трубе. Инцидент произошел в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран заявили, что утечки на двух российских газопроводах, вероятно, являются результатом саботажа и пообещали принять решительные меры по мере продолжения расследования. В тот же день высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что утечки газа на газопроводе являются результатом преднамеренных действий и будут иметь решительный ответ. В СМИ начала появляться информация о том, что"Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода. А уже 29 сентября СМИ писали, что для подрыва "Северного потока" использовали эквивалент 0,5 тонны тротила.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в утечках на "Северном потоке" виноваты "англосаксы".

Вас также могут заинтересовать новости: