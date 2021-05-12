Власти также собираются обязать большие заведения указывать калорийность продуктов питания.

В Великобритании готовятся запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении до 21:00 и полностью - в интернете.

Такую норму разрабатывает правительство для борьбы с проблемой ожирения, пишет Bloomberg.

Власти также хотят обязать компании с более чем 250 сотрудниками, включая сети ресторанов и пабов, указывать калорийность продуктов питания.

Читайте такжеВ мире растет количество людей, которые страдают от голода - ООНКроме того, с апреля 2022 года в супермаркетах планируют запретить такие акции, как "купи один - получи еще один бесплатно" для продуктов и напитков с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Изменения являются частью законопроекта о здравоохранении и медицинском обслуживании. Также правительство разрабатывает программу поощрений за здоровый образ жизни "Fit Miles" и обещает для граждан дополнительные меры по контролю веса со стороны семейной медицины.

При этом министры отказались от планов требовать от пабов и баров подсчитывать калорийность алкогольных напитков после негативной реакции отрасли.

Сам же премьер-министр Борис Джонсон ранее, после госпитализации в прошлом году с COVID-19, обвинил свой вес в тяжелом течении болезни.

"У меня было очень распространенное основное заболевание. Друзья мои, я был слишком толстым", - заявил политик на виртуальной конференции Консервативной партии в октябре 2020-го.

По данным британского Министерства здравоохранения, доля мужчин в Англии, страдающих ожирением, выросла с 6% в 1980 году до 27% в 2019 году, а женщин - с 9% до 29%. Ожирение считается одним из основных факторов риска не только при коронавирусе, но и при ряде хронических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и различные виды рака.

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Перевод: Катерина Комолова