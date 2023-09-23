В Соединенном Королевстве уверяют, что эти встречи проходили только "при крайней необходимости".

Британские официальные лица провели дипломатические дискуссии с ключевыми представителями Кремля относительно глобальной безопасности на фоне продолжающегося конфликта в Украине. Об этом сообщает газета и. Преговоры продолжались на протяжении последних 18 месяцев.

Тайные встречи проходили в разных городах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Обсуждения касались проблем безопасности, влияющих на Британию, а также Международное общество, включая дефицит зерна и ядерную безопасность.

Отмечается, что Британия не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию также подтвердил высокопоставленный британский дипломат, участвовавший в некоторых из этих встреч.

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"Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего - то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", - добавил он.

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития сообщил газете и о том, что встречи с официальными лицами якобы и в самом деле происходили, однако лишь тогда, когда они были "абсолютно необходимыми". В частности он отверг любые утверждения о том, что дискуссии касались переговоров о прекращении войны на территории Украины.

Переговоры по войне в Украине

Скандальный министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях международной сессии Генассамблеи ООН и объявил по ее итогам, что Россия "готова к мирным переговорам".

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц " забил последний гвоздь в крышку гроба переговоров с РФ, замораживание конфликта или что-либо еще до выхода на госграницу". Эксперт отмечает, что любая информация о предстоящих переговорах или склонении Киева к переговорам распространяется врагом.

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