Даже разговоры о переговорах с агрессором "могут закончиться довольно-таки плачевно" для тех, кто поднимет эту тему.

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц "забил последний гвоздь в крышку гроба идеи о каких-то переговорах с РФ, заморозке конфликта или ещё о чём-то до выхода на госграницу".

"Однозначно выразился по поводу переговоров Шольц. Это как раз очень важно. Одно дело, допустим, те страны и их руководители, которые с нами самого начала: Польша, Великобритания… Другое дело – такие страны как Германия. Шольц четко сказал, что переговоры возможны только после вывода российских войск с территорий Украины. Причем это он повторил заявления такого же уровня Соединенных Штатов Америки", – отмечает Свитан.

Эксперт подчеркивает, что любая информация о грядущих переговорах или склонении Киева к переговорам распространяется врагом.

"Никто нас ни к чему склонять не будет. И не собирается, по крайней мере. Информация, которая гуляет по сети, – скорее всего ИПСО, подхваченное некоторыми СМИ. … Не остановится ни армии, ни общество, пока не уничтожит последнего россиянина с оружием на нашей территории, не депортируют последнего россиянина без оружия за пределы украинской территории. Здесь ни о каких разговорах о переговорах быть и речи не может. Любые переговоры, когда на твоей территории находится противник, – это капитуляция. На капитуляцию не пойдет никто. Сейчас уже и политическое руководство Украины это прекрасно понимает. Даже разговоры об этом могут закончиться довольно-таки плачевно для тех, кто будет эту тему поднимать", – добавил он.

Заявления Шольца о переговорах с РФ

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что имеет слабую надежду на быстрое и мирное урегулирование в Украине. Он также подчеркнул, что фундаментом для установления мира должен быть полный вывод российских войск с украинской территории.

В мае канцлер констатировал, что прекращение боевых действий в Украине и начало переговоров с РФ являются невозможными, поскольку это стало бы замораживанием войны и "диктатом" со стороны России.

Канцлер неоднократно публично призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины и положить конец войне.

Вас также могут заинтересовать новости: