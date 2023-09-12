Главарь РФ придумал, почему россияне не могут прекратить войну.

Российский диктатор Владимир Путин сделал странные заявления о контрнаступлении Вооруженных сил Украины и о переговорном процессе.

Главарь РФ на "Восточном экономическом форуме" утвердждал, что россияне не могут прекратить войну, поскольку Украина осуществляет контрнаступательные действия. "Как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление", - сказал он.

Также он сделал болезненное заявление насчет переговоров. "Что касается переговорного процесса - если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", - поделился плодом фантазии диктатор.

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Война в Украине - важные новости

Украинские власти в начале июня подвердили, что контрнаступление наших войск стартовало. ВСУ активно борются с россиянами, которые захватили часть востока и юга нашего государства. Примечательно, что РФ даже не объявляла Украине войну, а утверждала, что начала рано утром 24 февраля 2022 года "спецоперацию" якобы для "освобождения Донбасса".

В начале войны украинская и российская стороны вели переговоры, однако РФ даже отказалась ввести прекращение огня. В начале октября 2022 года Киев официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным. Это произошло после того, как власти России решили незаконно "присвоить" захваченные украинские территории.

В сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главарь россиян договаривается только сам с собой.

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