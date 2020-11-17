По словам юриста Пола Моунса, растление малолетних, принуждение к сексуальной связи разного характера и просмотру порнографии и другие подобные явления - норма для американских бойскаутов.

Членов организации американских бойскаутов поймали на десятках тысяч преступлений сексуального характера.

Об этом говорится в деле о банкротстве организации, сообщают источники издания Axios.

Следствию известно о примерно 90 тысячах сообщений о случаях подобного рода, а по оценкам юристов, их может быть около 100 тысяч.

«Большинство пострадавших пережило приставания со стороны тех людей, о преступлениях которых BSA никогда не сообщала, это показывает, что проблема вплетена в саму ткань скаутской организации в течение многих десятилетий», - приводит Axios слова юриста Пола Моунса, почти 20 лет разбирающего связанные со скаутами дела.

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По его словам, растление малолетних, принуждение к сексуальной связи разного характера и просмотру порнографии и другие подобные явления - норма для американских бойскаутов. Эта проблема, по его словам, актуальнее для скаутов, чем для католической церкви.

Организация бойскаутов существует с 1910 года и объединяет более 2 миллионов скаутов и примерно 960 тысяч взрослых волонтеров.

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Автор: УНИАН