Таким же ружьем пользовался так называемый керченский стрелок Владислав Росляков.

Устроивший бойню в школе российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев был вооружен гладкоствольным ружьем Hatsan ESCORT 2017 года выпуска.

Читайте такжеСМИ показали фото стрелка, устроившего бойню в российской школеОб этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Сообщается, что зарегистрировал он ружье 16 апреля, а охотничий билет ему выдали 16 февраля 2021 года.

«Оружие стрелявшего обнаружено на месте ЧП в гимназии», – говорится в сообщении.

Известно, что таким же ружьем пользовался так называемый керченский стрелок Владислав Росляков.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли восемь человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Катерина Шварц