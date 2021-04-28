Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть готовым рассмотреть дополнительную ответ России в случае пересечения ею "красных линий" в отношении Украины или возобновления эскалации.
Об этом глава европейской дипломатии сказал в среду, 28 апреля, выступая в Европейском парламенте, пишет "Европейская правда".
"Мы должны продолжать присылать скоординированные сигналы крепкой поддержки Украины. Мы примем участие в саммите Крымской платформы в августе этого года. Мы также должны быть готовы рассмотреть варианты дополнительного ответа, если Россия возобновит эскалацию или пересечет "красные линии", - сказал Боррель, не уточнив, о каких "красных линиях" идет речь.
По его словам, недавнее военное наращивание России у украинских границ и в оккупированном Крыму серьезно повлияли на ситуацию с безопасностью в регионе.
Читайте также"ЭС с вами": Боррель заявил о поддержке территориальной целостности Украины"Действия России полностью неприемлемы. Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Россия должна прекратить провокации и сотрудничать для деэскалации напряжения", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что полное выполнение Минских договоренностей Россией является ключевым условием ЕС для существенного улучшения отношений с РФ. Боррель также отметил, что Россия должна сотрудничать для деэскалации вместо того, чтобы "изображать себя в роли нейтрального посредника".
"Это то, что Россия сейчас делает, якобы она не связана с конфликтом в Украине, якобы она там только пытается быть посредником во внешней проблеме, говоря, что они не вмешивались напрямую. Эти притворства должны быть отвергнуты", - подчеркнул Боррель.
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