Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон попал в больницу, где ему сделали операцию.
Об этом сообщает News.sky.com.
Как пишет издание, операция проводилась под общим наркозом и была плановой.
Официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона оперировали в одной из клиник Лондона. Также он сообщил, что операция связана с носовыми пазухами премьера.
Сообщается, что Джонсон вышел из своего дома в 6 утра, а вернулся к 10:00. Сейчас британский премьер отдыхает на Даунинг-стрит.
Джонсон намерен вернуться к работе в ближайшее время. До того момента его будет заменять заместитель премьер-министра Доминик Рааб.
По предварительной информации, проблема с носовыми пазухами Джонсона не связана с тем, что он перенес COVID.
Джонсон и его здоровье:
27 марта 2020 года 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус, премьер пообещал продолжать руководить правительством в удаленном режиме.
22 марта 2020 года Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назначен преемником премьера Бориса Джонсона на случай, если глава правительства и его первые помощники заразятся коронавирусом.
5 апреля 2020 года Джонсон был госпитализирован и помещен в реанимацию.
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