Операция проводилась под общим наркозом и была плановой.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон попал в больницу, где ему сделали операцию.

Об этом сообщает News.sky.com.

Как пишет издание, операция проводилась под общим наркозом и была плановой.

Официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона оперировали в одной из клиник Лондона. Также он сообщил, что операция связана с носовыми пазухами премьера.

Сообщается, что Джонсон вышел из своего дома в 6 утра, а вернулся к 10:00. Сейчас британский премьер отдыхает на Даунинг-стрит.

Джонсон намерен вернуться к работе в ближайшее время. До того момента его будет заменять заместитель премьер-министра Доминик Рааб.

По предварительной информации, проблема с носовыми пазухами Джонсона не связана с тем, что он перенес COVID.

Джонсон и его здоровье:

27 марта 2020 года 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус, премьер пообещал продолжать руководить правительством в удаленном режиме.

22 марта 2020 года Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назначен преемником премьера Бориса Джонсона на случай, если глава правительства и его первые помощники заразятся коронавирусом.

5 апреля 2020 года Джонсон был госпитализирован и помещен в реанимацию.

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