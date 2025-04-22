Болтон подчеркнул, что Трамп очень мало знает об Украине и истории региона, поэтому не видит трудностей, которые надвигаются.

Президенту США Дональду Трампу война в Украине кажется бессмысленной, поэтому у него нет причин, чтобы не наладить хорошие отношения с Россией.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграф" Джон Болтон - советник Дональда Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах. Болтон отметил, что Трамп верит, что это "война Байдена" и ему хочется, чтобы это все как можно быстрее закончилось, чтобы можно было вернуться к хорошим отношениям с российским диктатором Путиным и Россией.

Экс-советник предположил, что Трамп надеется на заключение с РФ каких-то соглашений, возможно, по нефти.

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"Трамп видит мир сквозь призму личных отношений. То есть, если у него хорошие личные отношения с Путиным, он считает, что между США и Россией хорошие отношения. А если плохие с каким-то лидером - значит, и между США и той страной плохие", - пояснил бывший советник Трампа.

"У Трампа нет философии. Он не проводит политику, которая имеет какой-то смысл. Он очень трансакционный. Это означает, что он переходит от одной сделки к другой, не видя связи между ними", - пояснил действия главы Белого дома Болтон.

Кроме того, он добавил, что Трамп очень мало знает об Украине и истории региона, поэтому не видит трудностей, которые надвигаются. Болтон добавил, что Трамп не понимает сути позиции Украины в этом конфликте и называл войну "бессмысленной" - будто борьба за свободу и независимость ничего не значит.

По мнению Болтона, Путин может согласиться на паузу в войне, но это не означает, что он отказался от целей, которые озвучивал еще с 2005 года и которые по сути сводятся к восстановлению Российской империи.

"Поэтому даже если сейчас будет пауза - это не значит, что проблема решена, потому что в представлении Путина он еще не нашел "правильного ответа"", - сказал Болтон.

США могут выйти из переговоров

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США надоела война в Украине. Вслед за ним такое же заявление сделал и спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Он сказал, что США устали от войны РФ против Украины, она длится уже слишком долго.

Трамп также несколько раз выражал свое недовольство тем, что ему никак не удается достичь мирного соглашения между РФ и Украиной.

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