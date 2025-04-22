Команда трампа игнорирует мировой опыт ведения мирных переговоров, вместо этого наблюдается только спешка и желание заполучить природные богатства Украины.

Угрозы властей США выйти из переговорного процесса об окончании войны РФ против Украины только стимулируют российского диктатора Владимира Путина продолжать воевать.

Как говорится в материале обозревателя The Times Уильяма Хейга, заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о том, что им надоело заниматься вопросом Украины - это контрпродуктивный подход, противоречащий всему опыту успешного завершения мирных переговоров.

"Мир не приходит по графику, как обновления в соцсетях или, как в предвыборных заявлениях", - акцентировал журналист.

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Он привел пример, что в случае с Корейской войной переговоры длились два года и в июле 1953 года было окончательно согласовано перемирие, которое работает и сейчас. Оно соблюдается еще и потому, что США разместили свои войска в Южной Корее, чтобы сдержать возобновление конфликта.

"Таким образом, для достижения мира в Корее требовались и терпение, и сила, но ни то, ни другое Вашингтон сегодня не предлагает украинцам", - подчеркнул обозреватель.

"Мир не покупается с полки. Для этого требуется доверие, что каждая сторона будет действовать добросовестно, и убежденность всех сторон в том, что они не смогут добиться большего, продолжая воевать - два убеждения, для формирования которых обычно требуется время и внешние рычаги", - говорится в материале.

Это трагически упущенная возможность, поскольку если бы США выделили необходимое время и рычаги, они могли бы закончить войну в Украине.

"Рычагом стало бы предоставление украинцам достаточной военной помощи и Путину пришлось бы понять, что он не сможет добиться продвижения. Затем потребуется время для заключения достаточно подробных соглашений о границах, военнопленных, протоколах о прекращении огня, безопасности и экономической помощи для Украины, без которых война вскоре вернется", - говорится в материале.

В издании отметили, что вместо всех этих поэтапных шагов наблюдается спешка с достижением соглашения в ближайшие дни при отсутствии какого-либо явного давления на РФ, но с интенсивным акцентом на получение США богатств Украины.

Учитывая все это, как отметили журналисты, можно сделать вывод, что администрации Трампа совершенно ничего не известно о мировом опыте ведения мирных переговоров.

Вместо этого Трамп убежден, что ему нужна личная связь с Путиным. Он принял от него в подарок портрет, назвал обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года "фальшивой охотой на ведьм", и заявил, что это Украина начала войну.

"Возможно, что он сможет продавить хрупкое мирное соглашение, которое унижает Украину.., но становится все более вероятным, что США уйдут из переговоров", - отметил Хейг.

Такой исход для Европы не желателен. До сих пор основные дипломатические усилия, предпринятые британским премьером Киром Стармером и президентом Франции Эммануелем Макроном, заключались в том, чтобы собрать "коалицию желающих", которая присоединится к военным силам в Украине для поддержки мирного соглашения. Это необходимый процесс, чтобы показать Трампу, что ему нужны союзники и, что он должен их выслушать.

"Однако сейчас на горизонте маячит совсем другой сценарий, в котором война продолжается, но с уменьшающейся помощью США, такой, который предъявит более высокие и срочные требования к промышленности, бюджетам, военным и политическому руководству Великобритании и Европы", - говорится в материале.

В этом сценарии будет необходимо увеличить поставки оружия Украине, а самой Европе укрепить собственную оборону. Некоторые шаги уже предпринимаются, чтобы сделать это возможным. Но, как отметил журналист, запланированное увеличение оборонных бюджетов все равно будет слишком медленным для решения того, что быстро станет чрезвычайной ситуацией.

Хейг отметил, что хотя европейские чиновники окажутся перед непростым стратегическим выбором - вооружать себя или Украину - стоимость и риски поражения Украины в конечном итоге будут намного выше.

Но, добавил журналист, не стоит сбрасывать со счетов сотрудничество европейцев с украинской оборонной промышленностью, которая все быстрее становится одной из самых передовых в мире.

"История показывает, что мир требует терпения и силы. Последние дни показывают, что этих качеств будет не хватать по ту сторону Атлантики. Поскольку терпение Трампа заканчивается, Британия и Европа должны мыслить радикально, чтобы увеличить свою собственную силу", - подытожил журналист.

США могут выйти из переговоров

Недавно госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтону надоела война в Украине и предпрчитает заняться более важными вещами. Однако какими именно не уточнил.

Всдел за ним подобное заявление сделал и спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Он сказал, что США устали от войны РФ против Украины, она длится уже слишком долго.

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