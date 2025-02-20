Около 15% респондентов обвинили обе стороны в равной степени, а 18% не были уверены, показал опрос.

Большинство американцев считают, что Россия начала войну в Украине, а тех, кто сказал, что первым напал Киев, было небольшое число. Об этом пишет The Hill.

Опрос YouGov показал, что 61% взрослых американцев считают, что Россия начала войну в Украине, которая продолжается уже почти три года, в то время как около 6% заявили, что Украина была тем, кто ее начал.

Около 15% респондентов обвинили обе стороны в равной степени, а 18% не были уверены, показал опрос.

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Почти половина американцев, 45%, не считают президента Украины диктатором. Около 22% считают, что он диктатор, в то время как треть респондентов не были уверены.

Опрос был проведен 19 февраля среди 4071 американца.

Заявлениями Трампа о войне в Украине и Зеленском

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Президент Украины заявил на следующий день, что президент США живет в российском "дезинформационном пространстве".

Позже Трамп продолжил критику Зеленского: сказал, что тот проделал "ужасную работу" в качестве главы страны, обвинил его в использовании США для получения помощи и заявил, что его рейтинг одобрения упал до однозначных цифр. Он также назвал Зеленского "диктатором".

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