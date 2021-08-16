В захваченном боевиками Талибана Афганистане вступают в силу новые правила поведения. В подконтрольных городах женщинам запрещают работать, заставляя немедленно покинуть рабочее место.
Как сообщает Al Jazeera, подобный инцидент еще в начале июля произошел в Кандагаре, когда город перешел под контроль боевиков. Вооруженные люди зашли в офис местого банка Azizi и приказали девяти работающим там женщинам идти домой.
Их сопроводили до дома и сказали больше не выходить на работу. Как объяснили боевики сотрудницам, рабочие места в банке могут занять их родственники-мужчины.
Через два дня подобный инцидент произошел в городе Герат. Там трое вооруженных боевиков Талибана также пришли в филиал одного из банков и осудили женщин-сотрудниц за то, что те не прикрывают свои лица в общественном месте. Женщин заставили бросить работу, прислав вместо себя родственников-мужчин.
Отмечается, что приход Талибана к власти снова может лишить женщин всех прав. Многие помнят жестокое правление талибов с 1996 по 2001 год, когда в стране действовал особо жесткий режим религиозного права.
Женщинам не разрешалось посещать школу и ходить на работу, в общественных местах они обязаны были скрывать свои лица. Выходить из дому им разрешалось только в сопровождении мужа или родственника-мужчины. За нарушение этих правил женщин публично унижали или избивали.
Пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид не прокомментировал журналистам упомянутые два инцидента.
Однако отвечая на вопрос о том, позволят ли женщинам работать в банках он ответил, что окончательное решение еще не принято.
"После становления исламской системы это будет решено в соответствии с законом, и если на то божья воля, проблем не будет", - заявил он.
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После вывода войск США из Афганистана Талибан стремительно взял страну под контроль, встречая лишь минимальное сопротивление правительственных сил. 15 августа боевики Талибана вошли в столицу страны Кабул.
Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.
Приход Талибана к власти спровоцировал панику и массовое бегство людей из страны. В аэропорту Кабула произошло несколько смертельных инцидентов.