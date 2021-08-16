При этом деятельность Талибана официально запрещена в России.

Россия уже запланировала контакты с политическим руководством группировки "Талибан", которая получила полный контроль над Афганистаном.

Как сообщает "Интерфакс", об этом сообщил Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов. Российская сторона готовится к контактам с главой политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадаром.

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет", - заявил Кабулов в эфире росТВ.

По его словам, у России "хорошие отношения" как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном".

"Поэтому мы не переживаем", - добавил российский дипломат.

Отметим, деятельность группировки "Талибан" запрещена в России. Верховный суд России еще в 2003 году признал ее террористической организацией.

Однако на протяжении последних лет это не мешало Москве принимать представителей Талибана и оказывать им политическую поддержку.

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Ситуация в Афганистане

После вывода войск США из Афганистана Талибан стремительно взял страну под контроль, встречая лишь минимальное сопротивление правительственных сил. 15 августа боевики Талибана вошли в в столицу страны Кабул.

Президент Ашраф Гани покинул свой пост и бежал из страны, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие. Пока нет точной информации о его местонахождении – по одним сообщениям, он вылетел в Таджикистан, по другим – направляется в столицу Узбекистана Ташкент. Однако ни там, ни там, прибытие Гани не подтвердили.

Приход Талибана к власти спровоцировал панику и массовое бегство людей из страны. В аэропорту Кабула произошло несколько смертельных инцидентов.

Автор: Дмитрий Захаров