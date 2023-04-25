Поток боеприпасов в Украину должен увеличиться в ближайшее время.

Такое заявление сделал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел в Люксембурге, пишет CNN. "Поставлено более тысячи ракет. Количество боеприпасов растет, и в ближайшие дни должно расти быстрее", - сказал Боррель.

На даный момент уже предоставлена военная поддержка на сумму около 14 миллиардов долларов, и ЕС продолжает выполнять свое обещание о поставках 1 миллиона патронов, добавил представитель ЕС.

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Сейчас завершается подготовка второго транша в размере 1 миллиарда долларов на закупку боеприпасов в странах ЕС. "Были некоторые разногласия, но работа продолжается. Мы не ждем, пока будет готов юридический документ, чтобы начать работать", - отметил Боррель.

Он убежден, что война должна закончиться справедливым миром, однако до этого Европейский Союз продолжит поддерживать оборону Украины. Также они хотят добиться усиления эффекта международных санкций против России.

Боеприпасы для Украины: что известно

Ранее Financial Times сообщала, что ВСУ ежедневно осуществляют более 5 тысяч артвыстрелов, что равно годовому запасу артиллерийских снарядов страны Европы.

В марте стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность закупки боеприпасов для украинской армии в других странах.

Позже главы Минобороны страна Евросоюза согласовали поставки Украине миллиона снарядов калибра 155 мм в течение года.

По данным Politico, между Польшей и Францией уже произошел конлфикт во время обсуждения того, сколько денег будете выделено европейским компаниям, а сколько - другим.

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