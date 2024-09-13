Сейчас крупнейшим и самым быстрым донором является Германия.

Война в Украине продолжается и ВСУ нужно много боеприпасов. К чешской инициативе по закупке боеприпасов присоединились почти два десятка стран, но не все из них предоставили средства.

Как пишет Gazeta Wyborza, по состоянию на август к поиску боеприпасов для Сил обороны за пределами Евросоюза присоединились 18 государств. Сейчас крупнейшим и самым быстрым донором является Германия.

В то же время Польша, которая публично также присоединилась к инициативе, по данным СМИ не предоставила ни одного злотого. Таким образом она, вероятно, является единственной страной, которая не предоставила средств в рамках проекта.

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Если все будет идти по плану, то уже в сентябре Украина получит еще около 100 тысяч снарядов от Чехии. Это позволит Праге приблизиться к заветной цели - до конца этого года найти для ВСУ полмиллиона снарядов различного калибра, преимущественно 155 мм.

Чешская инициатива - боеприпасы для ВСУ

Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, вынужденно раскрыла некоторые детали поставок. Впервые раскрыли одну из стран-поставщиков и цену одного снаряда калибра 155-мм. В частности, чехи подтвердили, что закупают боеприпасы для Украины у Турции.

NZZ отмечает, что Чехия вынуждена сдержать свои амбиции по поставкам снарядов в Украину. Министр иностранных дел Чехии заявил, что первоначальная цель не будет достигнута более чем на треть, если страны-партнеры не внесут больше средств. По словам пражского правительства, не все страны еще заплатили, что является одной из причин сокращения поставок.

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