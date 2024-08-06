Чехия наталкивается на неожиданную конкуренцию и препятствия на международном рынке.

В феврале чешский президент Петр Павел пообещал украинцам 800 000 снарядов. Поставки заняли довольно долгое время, однако в июне первые 45 тысяч снарядов прибыли в Украину, а к концу года Украина должна получить в общей сложности полмиллиона. Это меньше, чем было обещано изначально, и, как пишет NZZ, недостаточное финансирование инициативы является лишь одной из многих причин, причем не самой основной.

Министр иностранных дел Чехии заявил, что первоначальная цель не будет достигнута более чем на треть, если страны-партнеры не внесут больше средств. По словам пражского правительства, не все страны еще заплатили, что является одной из причин сокращения поставок.

"Однако более важной причиной является рост цен на боеприпасы в результате увеличения спроса на мировых рынках. Бывший заместитель министра обороны Томаш Копечны, один из инициаторов инициативы по поставке боеприпасов в Чехии, объяснил, что обещанные 800 000 снарядов теперь стоят вдвое больше, чем первоначально предполагавшиеся 1,5 миллиарда. Цены на международном рынке с 2022 года выросли в четыре раза", - пишет NZZ. Видео дня

Россия создает конкуренцию на международном рынке

После того, как Чехия официально объявила о закупке боеприпасов, Россия активно пытается повлиять на страны, которые снабжают обе воюющие стороны. Официально страны, о которых идет речь, держатся в секрете. Однако, согласно сообщениям СМИ, снаряды поступают в основном из Южной Африки, Южной Кореи и Турции.

Как объясняет Копечны, сделки часто заключаются таким образом, что та сторона, которая делает первый авансовый платеж, получает сделку. "Если вы медлите, то иногда возвращаетесь и слышите: "Все, оружие закончилось". А потом понимаешь, что боеприпасы ушли к русским", - отмечал он.

Это объясняет, почему, по словам чешского правительства, до конца года могут быть поставлены только 155-миллиметровые снаряды, тогда как ранее сообщалось о поставке еще 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов. которые используются в советских пушках.

В то же время 155-миллиметровый калибр используется только в оружии стран НАТО и Москва ничего не выигрывает от таких поставок.

Для украинцев "советские" патроны были бы очень важны, поскольку у них до сих пор есть множество систем, в которых они используются. Однако количество производителей за пределами сферы влияния Москвы очень невелико, отмечает издание.

Кроме того, отмечает издание, гонка между Востоком и Западом, также позволяет производителям продавать товары низкого качества. Уже было известно, что многие артиллерийские снаряды, которые Россия получала из Северной Кореи, были бракованными. Однако западные поставщики также жалубются, что около половины боеприпасов, закупаемых в Африке и Азии, некачественные, их необходимо сначала отремонтировать.

Таким образом, остается неизвестным, сколько чешских снарядов "Павел" поступит в Украину сверх гарантированных до конца года, отмечает NZZ.

Снаряды для Украины - новости

До конца 2024 года Украина получит 500 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, отметив, что поставки боеприпасов для Сил обороны Украины будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

В Чехии также заявили о запуске второго проекта по закупке боеприпасов для Украины под названием "Инициатива-2025". По словам министра обороны страны Яны Черноховой, к проекту присоединятся пять оборонных компаний.

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