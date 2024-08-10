Вашингтон ранее запретил поставки вооружений из-за военной кампании Эр-Рияда в Йемене.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение снять запрет на продажу Саудовской Аравии наступательного оружия американского производства.

В частности, США снимут запрет на поставки ряда боеприпасов класса "воздух-земля", пишет Голос Америки. Таким образом будет отменено трехлетнее ограничение, которое было введено из-за военной кампании Эр-Рияда в Йемене.

"Мы рассмотрим новые поставки на индивидуальной основе в соответствии с Правилами передачи обычных вооружений", сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

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Источник издания сообщил, что продажи могут возобновиться уже на следующей неделе. "Саудовцы выполнили свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою", сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Крупные международные сделки по оружию должны быть предварительно одобрены членами Конгресса. Американские законодатели ранее сомневались в корректности поставок наступательного оружия Саудовской Аравии. Однако эта позиция изменилась после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года, а также из-за изменений в проведении Эр-Риядом военной кампании в Йемене.

"Мы отмечаем позитивные шаги, которые Министерство обороны Саудовской Аравии предприняло за последние три года для существенного смягчения ущерба гражданскому населению, в том числе благодаря работе американских инструкторов и советников", - констатировал представитель Госдепартамента.

США и Саудовская Аравия

26 мая этого года ряд СМИ сообщал, что США могут отменить запрет на продажу наступательных вооружений для Саудовской Аравии. Тогда сообщалось, что в Вашингтоне уже дали сигнал Саудовской Аравии о готовности снять этот запрет. Но тогда Белый дом отказался от комментариев.

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