Пока непонятно, насколько жестким будет ответ Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

"Хаменеи отдал приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром, вскоре после того, как Иран объявил об убийстве Хании, сообщили трое иранских чиновников, среди которых двое членов Революционной гвардии. Они попросили не публиковать их имена, поскольку не имеют разрешения на публичные выступления. Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве. Израиль, который воюет с ХАМАС в секторе Газа, не признал и не отрицал убийство господина Хании, который находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана. Израиль имеет долгую историю убийств врагов за рубежом, в том числе иранских ученых-ядерщиков и военных командиров", – пишет издание.

Пока непонятно, насколько жестким будет ответ Ирана, и будет ли он калибровать свою атаку, чтобы избежать эскалации, как это произошло в апреле. Иранское военное командование рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки дронов и ракет на военные объекты вблизи Тель-Авива и Хайфы, но будет стараться избегать ударов по гражданским объектам, заявили иранские официальные лица.

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Одним из рассматриваемых вариантов является скоординированная атака со стороны Ирана и других фронтов, где он имеет союзнические силы – в том числе Йемена, Сирии и Ирака – для достижения "максимального эффекта".

"Хаменеи, за которым остается последнее слово во всех государственных делах и который также является главнокомандующим вооруженных сил, поручил военным командирам Революционной гвардии и армии подготовить планы как нападения, так и обороны на случай, если война расширится и Израиль или Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану, сообщили официальные лица. В своем публичном заявлении по поводу смерти г-на Хании Хаменеи дал понять, что Иран ответит напрямую, заявив, что "мы считаем месть за его кровь своим долгом", поскольку это произошло на территории Исламской Республики. Он сказал, что Израиль создал условия для получения "сурового наказания"", – отмечают журналисты.

В заявлениях других иранских официальных лиц, в том числе нового президента Масуда Пезешкиана, министерства иностранных дел, Корпуса стражей и представительства Ирана в ООН, также открыто говорилось, что Иран ответит Израилю и что он имеет право защищаться от посягательства на свой суверенитет.

Отмечается, что убийство лидера ХАМАС шокировало иранских официальных лиц – те назвали его "пересечением красных линий".

"Это было унизительным нарушением безопасности для страны, которая стремится демонстрировать силу, но уже давно разочарована своей неспособностью помешать Израилю проводить тайные операции на своей территории. Смущение усиливалось известным положением господина Хании, присутствием других союзников и тем, что на него было совершено нападение в высокозащищенном пансионате Корпуса стражей исламской революции в день повышенных мер безопасности в столице", – отмечает NYT.

Иранские чиновники рассматривают убийство господина Хании не только как оппортунистическое убийство Израилем одного из своих врагов, но и как оскорбление для их аппарата безопасности, что свидетельствует о том, что любой в Иране, на любом уровне, может стать мишенью и быть убитым.

Аналитики же говорят, что Иран считает месть необходимой "как для мести за убийство господина Хании, так и для сдерживания Израиля от убийства других мощных врагов", таких как лидер "Хезболлы" Хасан Насралла или генерал Исмаил Каани – командующий силами Кудса, который контролирует боевые группировки за пределами Ирана.

"Иран, вероятно, считает, что у него нет другого выбора, кроме как ответить, чтобы сдержать дальнейшие израильские атаки, защитить свой суверенитет и сохранить свой авторитет в глазах региональных партнеров", – сказал директор Международной кризисной группы по вопросам Ирана Али Ваез.

Убийство лидера ХАМАС

31 июля в своей резиденции в Тегеране был убит лидер политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. Вместе с ним погиб один из его охранников. Сообщалось, что в его дом попала ракета, выпущенная из самолета.

Впоследствии представитель Ирана в ООН Саид Иравани заявил, что Иран проведет "спецоперацию" против Израиля в качестве мести за ликвидацию Хании.

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