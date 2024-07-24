Запад и так не способен обеспечить Украину достаточным количеством снарядов, а если часть придется поставлять Израилю, ситуация ухудшится.

Напряжение между Израилем и исламистским движением "Хезболла", базирующимся в Ливане, постепенно растет. Если между ними вспыхнет война по примеру конфликта в Газе, последствия почувствует на себе Украина. Об этом пишет Business Insider.

"Израиль и Хезболла, боевая группировка, поддерживаемая Ираном, действующая из Ливана, регулярно обмениваются огнем после того, как ХАМАС устроил свою трансграничную террористическую атаку из Газы на Израиль 7 октября. Несмотря на то, что эта борьба до сих пор была сдержана в приграничном регионе, она может перерасти в более широкую войну", - пишет издание.

В прошлом месяце представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что "растущая" агрессия "Хезболлы" "ставит нас на грань того, что может стать более широкой эскалацией, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона".

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Похоже, что трансграничный огонь усилился, ВВС Израиля перехватывают все больше ракет, летящих из Ливана, и проводят военные операции против военных баз Хезболлы на юге Ливана.

Если бы напряженность переросла в полномасштабный вооруженный конфликт, Израилю понадобилось бы больше боеприпасов, что оказывает сильное давление на и без того напряженное артиллерийское производство Запада, сообщили эксперты. И это может негативно повлиять на попытки Украины оказать сопротивление России.

"Запад уже находится под значительным давлением только для того, чтобы удовлетворить спрос на артиллерию для войны в Украине. Поэтому любой новый конфликт, будь то на Ближнем Востоке или где-то еще, усилит проблемы с поставками здесь", - сказал Рафаэль Коэн, директор Программы стратегии и доктрины ВВС проекта RAND.

Украина может пострадать от последствий новой войны Израиля, считает Кэтрин Левантовская, заместитель директора программы передовой обороны Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Атлантического совета.

"Перенаправление артиллерии на Израиль существенно помешает военным операциям Украины, заставит ее сократить свои усилия и в конечном итоге увеличит риск для [удержания] стратегических позиций и территорий (...) Никто не предполагал, что война в Украине продлится так долго, как она длится, и я не предполагаю, что Израиль отступит раньше", - сказала она.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, на днях в Госдепартаменте США заявили, что Израиль и ХАМАС близки к завершению соглашения о прекращении огня. По словам госсекретаря Энттони Блинкена, он видит в израильском обществе сильное желание "покончить с этим".

Также мы рассказывали, что недавно армия Израиля нанесла авиационные удары по нефтяным объектам в Йемене. Известно, что их контролируют хуситы, которые перед этим обстреляли Тель-Авив.

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