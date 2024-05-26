По данным источников, в Вашингтоне уже дали сигнал Саудовской Аравии о готовности это сделать.

США могут отменить запрет на продажу наступательных вооружений для Саудовской Аравии. По словам американских чиновников, это может произойти в ближайшие недели, пишет Financial Times.

Журналисты напомнили, что президент США Джо Байден приостановил продажу такого оружия королевству три года назад. Тогда он раскритиковал королевство, которое вело войну в Йемене на фоне беспокойства относительно использования оружия американского производства во время авиаударов, в результате чего погибли мирные жители.

"Но это решение было пересмотрено после того, как в 2022 году ООН выступила посредником в перемирии, которое в основном держалось, поскольку Эр-Рияд пытался выйти из гражданского конфликта в Йемене, в который он вступил девять лет назад. Отмена запрета стала бы последним признаком улучшения отношений между администрацией Байдена и Эр-Риядом", - добавили в материале. Видео дня

По словам одного из чиновников, который знаком с этим вопросом, в Вашингтоне уже дали сигнал Саудовской Аравии о готовности снять этот запрет. В то же время Белый дом отказался от комментариев.

В свою очередь на этой неделе американские чиновники заявили, что Вашингтон и Эр-Рияд близки к окончанию заключения ряда двусторонних соглашений, среди которых оборонный пакт о сотрудничестве с США по зарождению гражданской ядерной программы королевства.

"Эти соглашения станут частью более широкого договора при посредничестве США, который приведет к нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем, но это зависит от того, согласится ли еврейское государство сделать шаги к созданию палестинского государства", - отметили в FT.

В то же время американские чиновники сообщили, что снятие запрета на продажу наступательных вооружений не было прямо связано с этими переговорами.

Что известно об участии Саудовской Аравии в войне

В издании напомнили, что Саудовская Аравия стала главой арабской коалиции, которая вступила в гражданскую войну в Йемене в 2015 году для борьбы с хуситами, которых поддерживал Иран. Произошло это после того, как повстанцы свергли правительство и захватили контроль над столицей Саной и большей частью густонаселенного севера страны.

"Королевство, которое граничит с Йеменом, подверглось широкой критике за свое поведение в конфликте. Но в последние годы Эр-Рияд присоединился к мирным переговорам с хуситами, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сосредоточился на своих амбициозных планах внутреннего развития и на деэскалации напряженности в отношениях с региональными противниками, включая Иран", - подчеркнули в материале.

Но прогресс в переговорах по Йемену остановился после того, как ХАМАС 7 октября 2023 года напал на Израиль. Тогда хуситы запустили ракеты по Израилю и атаковали суда в Красном море, нарушив потоки через один из ключевых морских торговых путей в мире.

В то же время саудовский комментатор, близкий к королевскому двору Али Шихаби заявил, что снятие запрета на продажу наступательных вооружений "стало бы важным шагом в дальнейшем восстановлении отношений между США и Саудовской Аравией".

"И снятие запрета стало еще более важным, учитывая то, как хуситы ведут себя с 7 октября", - заверил он.

Ближний Восток - последние новости

Как писал УНИАН, в Международном суде ООН призвали Израиль немедленно прекратить наступление на город Рафах, который находится в южной части сектора Газа. Известно, что решение суда является юридически обязательным, однако сам Международный суд не имеет инструментов принуждения, чтобы добиться выполнения своих решений.

Также сообщалось, что Израиль не причастен к гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в результате аварии вертолета. Неназванный высокопоставленный израильский чиновник заявил, что это не их дело.

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