В Беларуси задержали двух работников Viber

Сейчас компания закрывает свой офис в центре белорусской столицы.

Двух работников Viber задержали в Минске, силовики арестовали и отца одного из сотрудников.

О задержании сотрудников рассказал гендиректор сервиса Джамел Агауа в интервью российскому Forbes.

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«Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее», – сообщил он.

Агауа добавил, что арестовали также отца одного из сотрудников.

Сейчас компания закрывает свой офис в центре белорусской столицы и переводит сотрудников на дистанционную форму.

В пятницу власти Беларуси на фоне протестов заблокировали 73 независимых ресурсов.

Сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 августа. Они недоступны для просмотра обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Перевод: Яна Ставская