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Наступление на СМИ: в Беларуси заблокировали более 70 независимых ресурсов

01:03, 22 августа 2020
Мир
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Ресурсы заблокировали по решению Министерства информации Беларуси / Иллюстрация  REUTERS

Об этом сообщают оппозиционные каналы Tut.by и Nexta Live.

В частности, проблемы с доступом имеются к Euroradio, Belsat, Tribuna, Радыё Свабода, Платформа "Голос", Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

Сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 августа. Они недоступны для просмотра обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров.

До этого сообщалось, что доступ был ограничен к ряду популярных прокси-сервисов. Когда 9-11 августа в Беларуси пропал интернет, при помощи таких сервисов люди могли пользоваться популярными мессенджерами, на которых координировались действия протестующих.

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Протесты в Беларуси: хронология событий

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
  • Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
  • 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
  • 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Денис Прядко

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