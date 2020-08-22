Наступление на СМИ: в Беларуси заблокировали более 70 независимых ресурсов

В частности, проблемы с доступом имеются к Euroradio, Belsat, Tribuna, Радыё Свабода, Платформа "Голос", Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

В пятницу, 21 августа, власти Беларуси на фоне протестов заблокировали 73 независимых ресурсов.

Об этом сообщают оппозиционные каналы Tut.by и Nexta Live.

В частности, проблемы с доступом имеются к Euroradio, Belsat, Tribuna, Радыё Свабода, Платформа "Голос", Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

Сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 августа. Они недоступны для просмотра обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров.

До этого сообщалось, что доступ был ограничен к ряду популярных прокси-сервисов. Когда 9-11 августа в Беларуси пропал интернет, при помощи таких сервисов люди могли пользоваться популярными мессенджерами, на которых координировались действия протестующих.

Читайте такжеТихановская не планирует баллотироваться в президенты Беларуси в случае перевыборов

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко