Макрон и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Президенты РФ и Франции выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем, отмечают в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопустимости вмешательства в дела Беларуси.

Об этом говорится в релизе Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

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"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что стороны продолжили "обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях".

Беседа состоялась по инициативе французской стороны, подчеркивают в Кремле.

Ранее телефонный разговор с Путиным несколько раз был у Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах в Беларуси Запад не признает. Тогда оба собеседника согласились действовать совместно в случае обострения ситуации и усиления протестного движения внутри Беларуси.

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Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, а самого экс-президента - персоной нон-грата. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Роман Цимбалюк