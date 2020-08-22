Лукашенко поручил защищать "западную жемчужину с центром в Гродно" от войск НАТО

Сейчас в Гродно бастует крупнейшее предприятие в городе – "Гродно Азот".

Президент Беларуси Александр Лукашенко, статус которого ЕС не признает, поручил Минобороны принять «самые жесткие меры» по охране границы.

Об этом он заявил на полигоне шестой отдельной гвардейской механизированной бригады, цитирует Белта.

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Лукашенко считает, что оппоненты пытаются рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

При этом он заявил об активизации бандитизма в обществе.

«Военная поддержка (оппонентов - УНИАН) налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», – заявил Лукашенко.

Он утверждает, что оппоненты якобы позвали в страну военных НАТО, чтобы защитить население. Лукашенко назвал эти действия и соответствующие заявления западных стран «прямым вмешательством в ситуацию в Беларуси».

«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают», – добавил Лукашенко

Он поручил Минобороны и военному командованию вложить все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", – подчеркнул Лукашенко.

В Гродно, как и в других городах Беларуси, с 9 августа продолжаются протесты. 18 августа жителям города даже удалось найти общий язык с местными чиновниками, которые пошли навстречу протестующим.

На следующий день Лукашенко заявил о поднятии польских флагов в Гродно, вероятно, перепутав их с белорусскими национальными из-за похожих цветов.

Сейчас там бастует крупнейшее предприятие в городе. Работники хотели остановить процесс производства до того времени, пока Лукашенко не согласится уйти в отставку.

Протесты в Минске: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа в ЕС заявили, что не признают президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией. В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

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Автор: Яна Ставская