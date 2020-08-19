Лукашенко заявил о "вывешивании польских флагов" в Гродно и пообещал пресечь это "кардинальным образом"

Лукашенко заявил о якобы появлении польских флагов в Гродно.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Гродно, где местные власти пошли на уступки протестующим, «вывешивают польские флаги».

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Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по руководителей регионов, передает БЕЛТА.

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", – сказал Лукашенко.

Отметим, символом протеста против режима Лукашенко стал исторический флаг Беларуси - бело-красно-белый. Флаг Польши отличается от него тем, что имеет не три, а две полоски: белую сверху и красную снизу.

Власти Гродно пошли на уступки протестующим

В белорусском Гродно городской исполнительный комитет выполнил требования протестующих. В частности, в городе обещают не преследовать участников протестов, а оппозиции предоставят телеэфир.

Также власти разрешили проведение митингов на центральных площадях Гродно.

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Автор: Андрей Василюк