Лукашенко заявил о "вывешивании польских флагов" в Гродно и пообещал пресечь это "кардинальным образом"
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Гродно, где местные власти пошли на уступки протестующим, «вывешивают польские флаги».
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Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по руководителей регионов, передает БЕЛТА.
"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", – сказал Лукашенко.
Отметим, символом протеста против режима Лукашенко стал исторический флаг Беларуси - бело-красно-белый. Флаг Польши отличается от него тем, что имеет не три, а две полоски: белую сверху и красную снизу.
Власти Гродно пошли на уступки протестующим
- В белорусском Гродно городской исполнительный комитет выполнил требования протестующих. В частности, в городе обещают не преследовать участников протестов, а оппозиции предоставят телеэфир.
- Также власти разрешили проведение митингов на центральных площадях Гродно.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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