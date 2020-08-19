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В Беларуси бастует "Гродно Азот", людей пытаются заставить вернуться к работе (фото, видео)

14:51, 19 августа 2020
Мир
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В Беларуси бастует "Гродно Азот" / Радыё Свабода

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Как сообщает Telegram-канал Nexta, руководство пытается заставить людей вернуться на свои рабочие места.

Отмечается, что работники собрались поддержать цеха аммиак-3 и аммиак-4. Планировалось голосование за остановку производства до момента отставки Лукашенко.

Как сообщает TUT.by, в забастовке принимают участие около 500 человек. По словам бастующих, до отключения двух цехов аммиака – всего несколько часов.

Белорусская "Радыё Свабода" сообщает, что рабочих предприятия пришли поддержать горожане.

Радыё Свабода
Радыё Свабода

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Автор: Дмитрий Захаров

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