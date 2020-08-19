В Беларуси бастует "Гродно Азот", людей пытаются заставить вернуться к работе (фото, видео)
14:51, 19 августа 2020Мир
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Рабочие готовы остановить производство до тех пор, пока Лукашенко не уйдет.
В Беларуси бастует "Гродно Азот" / Радыё Свабода
В белорусском Гродно сотрудники предприятия «Гродно Азот» вышли на забастовку.
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Как сообщает Telegram-канал Nexta, руководство пытается заставить людей вернуться на свои рабочие места.
Отмечается, что работники собрались поддержать цеха аммиак-3 и аммиак-4. Планировалось голосование за остановку производства до момента отставки Лукашенко.
Как сообщает TUT.by, в забастовке принимают участие около 500 человек. По словам бастующих, до отключения двух цехов аммиака – всего несколько часов.
Белорусская "Радыё Свабода" сообщает, что рабочих предприятия пришли поддержать горожане.
Радыё Свабода
Радыё Свабода
Власти Гродно пошли на уступки протестующим
- В белорусском Гродно городской исполнительный комитет выполнил требования протестующих. В частности, в городе обещают не преследовать участников протестов, а оппозиции предоставят телеэфир.
- Также власти разрешили проведение митингов на центральных площадях Гродно.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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