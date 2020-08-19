"Говорили, таких, как я, надо убивать": 20-летняя минчанка рассказала, как ее задерживали силовики (видео)

Александра говорит, что надзиратели ее постоянно били тяжелыми сапогами по ногам.

20-летняя Александра из Минска, которую задержали силовики, когда она возвращалась с протестов домой, рассказала о действиях спецназа и ее пребывании в СИЗО на Окрестина.

Подробностями задержания девушка поделилась журналистам из Настоящего времени.

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«На входе (в изолятор – УНИАН) была женщина, которая просто берет и бьет по ногам, чтобы как-то самоутвердиться или покалечить. Спрашивает: «Как дела, с ***а?» - и просто берет тебя дальше, ставит к стене - бросает в стену, будто ты какая-то вещь», - вспоминает девушка.

Также Александра уточнила, что надзиратели ее постоянно били тяжелыми сапогами по ногам. Сейчас у потерпевшей порваны связки, она вынуждена ходить на костылях.

Во время самого задержания уже в автозаке Александре угрожали изнасилованием и говорили, что таких, как она «нужно убивать, сажать, а лучше не рожать».

«Я сказала, что я - девушка. Он сказал: «Да ты еще и баба». Запихнули меня в автозак, и когда я уже сидела там, он сказал мне: «Ноги под себя, сложить локти, голову между ног», - отобрал у меня телефон, заставил его разблокировать, сел и смотрел, что у меня в галерее происходит, все мои личные переписки и в каких группах я. И когда он увидел группу «Чай с малиновым вареньем» - вроде этих всех групп в Telegram, он вынял вазелин из кармана и сказал: «Ты знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы тебя просто изнасилуем», - рассказывает девушка.

Во время угроз автомобиль со спецназовцами остановился возле леса.

«И был момент, когда они остановились у леса и такие:« Ну что, готовься». И этот страх, и ты понимаешь, что пусть кто-нибудь спасет. Благо, там был парень или мужчина, который сказал: «Да не надо, давайте ее отвезем просто», - и это меня спасло, я понимаю, что меня сейчас могло в принципе не быть, и меня бы не нашли. Я больше не сидела бы здесь», - добавляет Александра.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка. В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Яна Ставская