"Мы еле шли, у всех были отбиты ноги": задержанный на протестах в Беларуси рассказал о пытках (фото)
Один из задержанных участников протестов в Беларуси, 23-летний Алексей Елифиренко рассказал о жестоких пытках.
Читайте такжеПравозащитники заявили о пытках задержанных на митинге против коррупции в МосквеВидео его рассказа опубликовало издание «Радио Свобода».
Отмечается, что парня задержали вечером 12 августа у станции метро «Пушкинская» в Минске.
«Уложили лицом в пол, начали эти сотрудники всем по очереди разрезать штаны... Некоторым и трусы разрезали…», - рассказал он.
По его словам, всю ночь его били сначала в автозаке, потом в управлении внутренних дел и в следственном изоляторе на Окрестина. При этом все силовики избивали задержанных по очереди:
«Просто так, идут и бьют. Насмехались: «Вы все революционеры, террористы»… Спрашивали: «Кто лучший президент мира?», и мы должны были ответить: «Александр Григорьевич Лукашенко»… Били по спине, по рукам. Помню, там ходила девушка в маске, она тоже била».
В последствии из-за травмы ноги «скорая помощь» отвезла его в больницу, а оттуда парня отпустили домой:
«В изоляторе мы еле шли, у всех были отбиты ноги… Мне повезло, что вызвали «скорую», забрали парня посмотреть ногу, и у меня нога тоже была очень сильно травмирована, я почти не мог ходить, сидеть…».
Протесты и задержания в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.
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