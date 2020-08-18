"Мы еле шли, у всех были отбиты ноги": задержанный на протестах в Беларуси рассказал о пытках (фото)

По словам парня, всю ночь его били сначала в автозаке, потом в управлении внутренних дел и в следственном изоляторе.

Один из задержанных участников протестов в Беларуси, 23-летний Алексей Елифиренко рассказал о жестоких пытках.

Читайте такжеПравозащитники заявили о пытках задержанных на митинге против коррупции в МосквеВидео его рассказа опубликовало издание «Радио Свобода».

Отмечается, что парня задержали вечером 12 августа у станции метро «Пушкинская» в Минске.

«Уложили лицом в пол, начали эти сотрудники всем по очереди разрезать штаны... Некоторым и трусы разрезали…», - рассказал он.

По его словам, всю ночь его били сначала в автозаке, потом в управлении внутренних дел и в следственном изоляторе на Окрестина. При этом все силовики избивали задержанных по очереди:

«Просто так, идут и бьют. Насмехались: «Вы все революционеры, террористы»… Спрашивали: «Кто лучший президент мира?», и мы должны были ответить: «Александр Григорьевич Лукашенко»… Били по спине, по рукам. Помню, там ходила девушка в маске, она тоже била».

В последствии из-за травмы ноги «скорая помощь» отвезла его в больницу, а оттуда парня отпустили домой:

«В изоляторе мы еле шли, у всех были отбиты ноги… Мне повезло, что вызвали «скорую», забрали парня посмотреть ногу, и у меня нога тоже была очень сильно травмирована, я почти не мог ходить, сидеть…».

Протесты и задержания в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц