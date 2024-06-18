Это связано с введением чрезвычайного положения в стране.

Правительство Венгрии издало указ, по которому украинцы смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его окончания. Об этом говорится в указе венгерского правительства.

Такой указ определяет, что удостоверение личности за рубежом считается действительным во время чрезвычайного положения, которое введено в Венгрии. Поэтому при оформлении вида на жительство загранпаспорт украинца, который потерял действительность, считается актуальным. В то же время такая норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Известно, что впервые чрезвычайное положение в Венгрии было объявлено 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, оно действовало до июня 2022 года.

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Однако уже в мае 2022 года правительство страны снова ввело режим чрезвычайного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и регулярно его продолжало, последний раз такое решение было принято в апреле 2024 года.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна не планирует сокращать размеры выплат для украинских беженцев. Известно, что ранее представители ХДС и Свободной демократической партии в Бундестаге призвали отменить выплату гражданской помощи по меньшей мере украинским мужчинам призывного возраста.

Также сообщалось, что Польша уменьшает поддержку для беженцев.

"Речь идет о том, что каждый человек, который приехал в Польшу после полномасштабного вторжения, по программе PESEL получил документ для того, чтобы остаться в Польше. Они раньше имели 30 дней для того, чтобы подать данные, получить документ, а сейчас украинец, который приезжает в Польшу, должен немедленно обратиться в местные органы власти, чтобы получить этот документ", - отметил директор Представительства ZPP (Союз предпринимателей и работодателей Польши) в Украине Назарий Волянский.

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