Сейчас в Германии проживает более миллиона украинцев, бежавших от войны.

Германия не планирует сокращать размеры денежных пособий украинским беженцам. Об этом журналистам заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, пишет DW.

Отмечается, что ранее главы нескольких федеральных земель Германии, представляющие оппозиционный блок ХДС/ХСС, а также представители ХДС и Свободной демократической партии в Бундестаге призвали отменить выплату гражданских пособий как минимум украинским мужчинам призывного возраста.

В Министерстве торговли ФРГ тоже выступили с инициативой перевести 1,17 млн украинских беженцев с более щедрых гражданских пособий (Bürgergeld) на менее щедрые пособия для соискателей убежища в Германии.

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Однако, как заявил Штеффен Хебештрайт, у правительства нет планов сокращать выплаты украинцам, которые бежали в Германию от российской агрессивной войны.

Представитель МВД Германии Максимилиан Калль (Maximilian Kall) напомнил, что страны ЕС только 13 июня продлили защитный статус для украинцев еще на один год – до марта 2026 года.

"Беженцы из Украины, подвергшейся нападению России, не должны ходатайствовать о предоставлении им убежища в ФРГ. Они сразу же получают права на гражданское пособие и трудоустройство", – пишет DW.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, Польша изменила правила легализации для украинских беженцев. Если раньше для получения легального статуса проживания в стране украинцам давалось 30 дней, то теперь беженцы должны обращаться за регистрацией немедленно по прибытии.

Также мы рассказывали, что около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны и почти столько же – уже не планируют.

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