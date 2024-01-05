Это связано с тем, что ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

С 1 января выросла стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу.

Как объясняют в Государственной миграционной службе, это связано с тем, что ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов.

Итак, с 1 января стоимость оформления: паспорта гражданина в форме ID-карты в течение 10 рабочих дней составляет 874 грн. (было 820 грн);

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в течение 20 рабочих дней - 504 грн (было 450 грн) и стоимость 626 грн вводится через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине;

вид на жительство в Украине -1056 грн (было 918 грн); вид на постоянное жительство в Украине-1151 грн (было 1013 грн);

удостоверение личности без гражданства для выезда за границу – 6867 грн. (было 5337 грн).

Отмечается, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2023, получат документы по старой цене. Те, кто оплатил админуслуги до 31.12.2023, но заявление для оформления документов еще не подал, будет осуществлять доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Обращается внимание, что оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты впервые – бесплатное.

В Украине подорожали услуги Сервисных центров

С 1 января в Украине выросла стоимость водительских прав и сдачи экзаменов на вождение. Кабинет министров внес изменения в размер платы за предоставление услуг МВД, что и стало причиной подорожания некоторых услуг для водителей. Так, согласно постановлению Кабмина №1386 от 27 декабря, увеличивается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД, в частности:

выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами - с 26 грн до 230 грн,

принятие теоретического экзамена - с 13 грн до 250 грн,

принятие практического экзамена - с 13 грн до 420 грн,

регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 грн до 350 грн.

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