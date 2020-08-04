Взрыв в Бейруте: последствия сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Из-за взрыва в столице Ливана оказалась повреждена половина административного района города.

Последствия взрыва в морском порту ливанского Бейрута сравнимы с бомбардировкой японских островов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает Sky News Arabia.

По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города.

«Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», — заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видеозаписях с места событий видны разрушенные дома и перевернутые автомобили. Точное количество пострадавших и причины взрыва пока не известны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди работников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет.

Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва гражданах Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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