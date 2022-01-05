Marietta рассказала о личной трагедии.

Украинская певица Marietta накануне Нового года решила подвести итоги, один из которых оказался трагическим.

Оказывается, в 2021 году звезда узнала о беременности и уже во всю готовилась к материнству. Но на Рождество она почувствовала боль в животе, поэтому вместе с мужем поехала в больницу.

"После слов, что развития нет, сердце не стучит, вечер я очень плохо помню. Назвать это шоком сложно, я просто не могу описать свое состояние в тот момент… Больше всего меня поразили слова врачей, что замершая беременность, выкидыш — это нормально, так может быть и 2, и 3 раза, вы не знали? Нет, мы не знали", - сказала артистка.

Читайте также"Горячая штучка": Илона Гвоздева в трусиках показала, как встречала мужа после долгой разлукиТакже она добавила, что многие люди не поддержали ее в трудную минуту. Рядом были только муж, родители и несколько друзей.

"Саша – это мой герой, я не думала, что смогу уже увидеть что-то новое за 11 лет отношений, но его поддержка реально держала меня в уме", - добавила звезда.

Кто такая Marietta

Marietta - это украинская певица, участвовала в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение в 2012 и 2013 годах. В 2013 году выпустила альбом "Вкус тебя".

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