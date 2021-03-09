Монохромную работу вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи.

Известный уличный художник Бэнкси выставит на аукцион работу, которую посвятил медикам.

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Работа появилась в английской больнице города Саутгемптон в мае 2020 года.

На ней изображен мальчик, который играет игрушкой медсестрой-супергероем возле мусорной корзины, в которой лежат модели Бэтмена и Спайдермена.

Монохромную работу вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи.

Сейчас анонимный художник выставляет на аукцион оригинальное полотно, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Репродукцию картины оставят в больнице.

По предварительным оценкам, стоимость работы составляет от 2,5 до 3,5 миллиона фунтов. Аукцион состоится 23 марта.

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Автор: Людмила Жерновская