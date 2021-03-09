Известный уличный художник Бэнкси выставит на аукцион работу, которую посвятил медикам.
Читайте такжеМеркель заявила, что пандемия может свести на нет прогресс в области гендерного равенстваОб этом пишет ВВС.
Работа появилась в английской больнице города Саутгемптон в мае 2020 года.
На ней изображен мальчик, который играет игрушкой медсестрой-супергероем возле мусорной корзины, в которой лежат модели Бэтмена и Спайдермена.
Монохромную работу вывесили в фойе больницы возле отделения скорой помощи.
Сейчас анонимный художник выставляет на аукцион оригинальное полотно, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Репродукцию картины оставят в больнице.
По предварительным оценкам, стоимость работы составляет от 2,5 до 3,5 миллиона фунтов. Аукцион состоится 23 марта.
Вас также могут заинтересовать новости
- Картину таинственного Бэнкси купили и сожгли в прямом эфире, чтобы дать ей новую жизнь (видео)
- Бэнкси показал создание граффити на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайлд (видео)
- Картина Бэнкси по мотивам Моне ушла с молотка почти за $10 миллионов
- Бэнкси нарисовал новое граффити с чихающей бабушкой (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram