На стене бывшей тюрьмы в городе Рединг на юге Великобритании появилось граффити, которое эксперты приписывают известному художнику Бэнкси.
Об этом сообщает BBC.
На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней. Один конец веревки перекинут через кирпичную стену, к другому привязана пишущая машинка.
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По мнению журналистов, новое граффити является отсылкой к биографии писателя и поэта Оскара Уайльда, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год за любовную связь с другим мужчиной. Находясь в заключении, Уайльд написал знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы».
С 2013 года здание тюрьмы было заброшено. В 2019 году городской совет предложил переоборудовать здание в центр искусств.
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