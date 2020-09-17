На нем изображен демонстрант с закрытым лицом, который бросает букет цветов вместо "коктейля Молотова".

Известный художник Бэнкси лишился исключительных прав на использование одной из своих работ «Метатель цветов» (другие названия – «Ярость» и «Любовь витает в воздухе»).

Читайте такжеБэнкси пожертвовал для аукциона свои картины из отеля на границе Израиля и ПалестиныТакое решение вынесло Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO), передает World Trademark Review.

«Метатель цветов»: что известно о работе Бэнкси

Известно, что работа «Метатель цветов» впервые появилась в 2005 году в Иерусалиме.

На ней изображен демонстрант с закрытым лицом, который бросает букет цветов вместо «коктейля Молотова».

Позднее Бэнкси не раз повторял эту работу в разном виде.

В 2015 году принт «Метатель цветов» был продан на аукционе в Лондоне за 20 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент около 30 тысяч долларов).

«Война» за права на работу Бэнкси «Метатель цветов»

В 2014 году Бэнкси зарегистрировал «Метателя цветов» как товарный знак на территории ЕС.

В 2019-м фирма по продаже открыток с граффити Full Colour Black, в которой на тот момент работали три человека, потребовала аннулировать регистрацию.

В рамках спора с Full Colour Black Бэнкси в октябре 2019 года открыл в Лондоне временный «магазин товаров для дома» под названием «Gross Domestic Product». Бэнкси, что открыл магазин исключительно из-за спора с Full Colour Black. Художник последовал совету юристов продавать свои работы самому, чтобы защитить права на них.

Принимая решение по делу о товарном знаке, EUIPO заявило, что Бэнкси нельзя признать бесспорным владельцем авторских прав на «Метателя цветов» из-за анонимности художника.

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Автор: Катерина Шварц