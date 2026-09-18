'ПриватБанк' повысил цены на валюту: свежий курс доллара и евро на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 18 сентября, вырос на 10 копеек и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 21 копейку и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек и составляет 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк на 18 сентября установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,66 гривни за доллар. То есть национальная валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установили на отметке 51,24 гривни за один евро. Таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках 18 сентября вырос на 4 копейки и составил 44,96 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ближайшая неделя, скорее всего, не станет периодом резких валютных колебаний. По его словам, в период с 21 по 27 сентября курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а курс евро составит 51,5–52,5 грн.

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