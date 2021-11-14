После инцидента на границе задержаны 22 гражданина Ирака, узнали журналисты.

Группа из около 50-ти мигрантов прорвалась через границу Беларуси возле польского села Дубичи-Церковные и попала в Польшу.

Инцидент на границе произошел накануне вечером, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa.

"...Сейчас полиция сообщает о задержанных 22-х гражданах Ирака", – говорится в сообщении.

Кроме того, отдельные попытки перейти границу вблизи города Колония Клюковиче не были успешными. Один полицейский получил ранения, когда мигранты забросали правоохранителей камнями.

Отметим, что информация не может быть верифицирована, поскольку на приграничной территории в Польше действует чрезвычайное положение и туда не допускают журналистов и представителей правозащитных организаций. Аналогичная ситуация и на приграничной территории с белорусской стороны.

Читайте такжеНелегальные мигранты из Беларуси снова прорвались в Польшу: станет ли Украина следующейНакануне сообщалось, что военные Беларуси пытались взломать временное заграждение на границе с Польшей, сносили колючая проволока машиной и ослепляли польских пограничников лазерными лучами и стробоскопами.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели. Европейский Союз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ.

Ситуация становится все опаснее для людей, поскольку температура в приграничном регионе снижается с приближением зимы. Так, 13 ноября полиция Польши сообщила об обнаружении тела сирийского мигранта недалеко от границы с Беларусью. Причины его смерти не уточнялись.

Напомним, с конца мая Беларусь не препятствует и отчасти способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Автор: Лариса Бекета