В Украине подорожал доллар: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,44 грн, а евро – 51,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 18 сентября, вырос на 4 копейки и составляет 44,96 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,86 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,95 грн/евро, а курс продажи – 51,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 18 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,66 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу был установлен на уровне 51,24 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в период с 21 по 27 сентября курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,4–44,8 грн. Курс евро может оставаться несколько более волатильным из-за мирового соотношения евро/доллар и составит 51,5–52,5 грн.

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