Беларусская милиция избила Лукашенко в Доме правительства в Минске (фото)

События произошли в 1994 году. В МВД тогда заявили, что никакого насилия в отношении Лукашенко не было.

Беларусская милиция избила Александра Лукашенко, когда тот был кандидатом в президенты страны в 1994 году.

Потасовка случилась в Доме правительства в Минске, когда тот пытался попасть в кабинет №241, сообщило беларусское издание Belsat.eu.

Утром 29 июня большинство республиканских газет вышли с заголовком на первой полосе – «Александр Лукашенко избит милицией в Доме правительства».

Читайте такжеПыточная: в сети опубликовали аудиозапись со стонами избитых задержанных в Минске (видео, 18+)

«Утром 28 июня работниками Главного управления государственной охраны были применены меры физического воздействия против кандидата в президенты Александра Лукашенко. Результатом непродолжительного инцидента для Лукашенко стали ссадины и царапины, а его новый костюм, в котором он так любил выступать перед избирателями, пришел в негодность», – писала «Советская Белоруссия».

В кабинете №241, куда хотел пройти Лукашенко, работала Временная комиссия Верховного Совета по деятельности коммерческих организаций, существовавших при органах власти. Лукашенко возглавлял ее с июня 1993-го, а в декабре того же года зачитал с парламентской трибуны свой известный антикоррупционный доклад (тот добавил ему голосов в ходе кампании). Когда факты из доклада передали в прокуратуру, комиссия должна была прекратить работу. Кабинет опечатали и поставили охрану.

Лукашенко же хотел сделать комиссию постоянной и пытался пройти в помещение, завязалась потасовка.

«Такого хамства я давно не встречал. Еще никто не держал меня за грудки», – заявил тогда кандидат в президенты.

Его соратник Дмитрий Булахов тогда подтвердил, что милиционеры порвали Лукашенко одежду, и сам он получил легкие телесные повреждения.

В МВД тогда заявили, что никакого насилия в отношении Лукашенко не было.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

11 и 12 августа по всей Беларуси проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о по меньшей мере двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram