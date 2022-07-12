Военные учения продлятся с 12 по 14 июля.

Во вторник, 12 июля, в Беларуси стартовали командно-штабные учения с участием территориальных войск в Гомельской области на границе с Украиной.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси Telegram.

Учения продлятся в течение трех дней - с 12 по 14 июля. Их цель - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи и совершенствования навыков офицеров запаса в работе на пункте управления.

Во время учений военные РБ отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте во время участия в выполнении мероприятий военного положения.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявленные военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник председателя ОПУ Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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