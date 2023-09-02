В Беларусь мог залететь беларуский борт, полагают активисты.

Беларускую границу действительно мог пересечь вертолет в пятницу, 1 сентября. Борт случайно мог зафиксировать гирокоптер беларусов, который патрулировал южную часть границы возле Гродно.

На снятом беларуской стороной видео точно невозможно определить, какой стране пренадлежит вертолет, и какой он модели, сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"По нашим данным, никаких перехватчиков или чего-то подобного в воздух не поднимали. А это должно было быть сделано при незаконном пересечении границы боевым вертолетом", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Аналитики полагают, что границу Беларуси мог пересечь беларуский вертолет.

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Государственный пограничный комитет Республики Беларусь показал видео, на котором видно как вертолет пересекает границу страны в районе польской деревни Мостовляны. Беларуская сторона утверждала, что на ее территорию залетел польский вертолет Ми-24, а потом улетел обратно.

В Польше такое заявление беларусов назвали ложью и провокацией. "Все записи с наших радиолокационных устройств на вертолете однозначно указывают на то, что такого нарушения не было", - сказал представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

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