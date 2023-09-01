В связи с инцидентом в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович.

Беларуские пограничники якобы зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

ГПК РБ опубликовал видео, на котором видно как вертолёт пересекает беларуско-польскую границу в районе польской деревни Мостовляны.

Утверждается, что на видео польский вертолёт Ми-24, который, как заявляет ГПК, 1 сентября нарушил границу и "залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно".

Видео дня

На опубликованном видео видно именно возвращение вертолёта на территорию Польши, при этом, в первом кадре вертолёт находится в ≈260 метрах от границы с Польшей.

Позднее стало известно, что в связи с инцидентом в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. В МИД Беларуси захотели от Варшавы "соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования инцидента".

Напряженность на беларуско-польской границе

Ранее глава польского МВД Мариуш Каминский пригрозил Минску, что в случае возникновения "критического инцидента" на границе Польша и страны Балтии полностью "отрежут" Беларусь от Европы.

1 августа 2023 года два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Эти борты участвовали в военных учениях вблизи границы.

Как сообщила пресс-служба польского Министерства обороны, беларуская сторона предварительно уведомила Варшаву о проведении учений. При этом ранее в ведомстве отрицали факт пересечения границы беларускими вертолетами.

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