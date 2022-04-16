Беспилотник совершил полет на высоте 35 тысяч футов, что составляет почти 10,7 км.

Боевой беспилотный летательный аппарат БПЛА AKINCI B показал свой новый рекорд высоты, совершив тестовый полет на высоте 10,7 км.

Об этом сообщил директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар в Twitter.

"БПЛА AKINCI B прошел испытательный полет на выносливость", – говорится в сообщении.

Байрактар отмечает, что беспилотник совершил полет на высоте 35 тысяч футов, что составляет почти 10,7 км.

В конце марта турецкая компания Baykar Makina презентовала новый БПЛА с украинским двигателем.

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.

Как рассказывал ранее Халюк Байрактар, на БПЛА AKINCI разные по мощности двигатели украинского производства стоят на разных версиях этого боевого беспилотника. В частности речь идет о двигателях производства ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич".

Стоит отметить, что этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.

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