По данным президента, новый теракт в районе аэропорта Кабула может произойти в ближайшие 24-36 часов.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег, что уже в ближайшее время в Кабуле может быть совершен еще один теракт.

Об этом говорится в заявлении Байдена по эвакуационной миссии Вашингтона из Афганистана, информирует DW. Документ распространен пресс-службой Белого дома в субботу, 28 августа.

"Ситуация на месте по-прежнему крайне опасна, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Наши командующие сообщили мне, что нападение, весьма вероятно, произойдет в ближайшие 24-36 часов", - отметил американский лидер.

Байден добавил, что, несмотря на сложную ситуацию в Кабуле, эвакуация мирных жителей продолжается.

Взрывы в Кабуле

Читайте такжеСША перешли к последней фазе эвакуации из КабулаВечером 26 августа было совершено два теракта в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация иностранных граждан и местных жителей после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан".

Ответственность за нападение взяло на себя ответвление "Исламского государства" в Афганистане, что называет себя "ИД-Хорасан".

Атаки привели к многочисленным жертвам среди местного населения и военнослужащих США. В Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных.

Автор: Леся Лещенко