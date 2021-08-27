Джо Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если американские военные выдвинут такую просьбу.

Президент США Джо Байден приказал военным подготовить планы для совершения ударов по боевикам и объектам террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Байдена, представители "Талибана" не оказывали содействие боевикам ИГИЛ в организации терактов в Афганистане. Американский лидер добавил, что Вашингтон установит причастных к взрывам, произошедших в Кабуле, а также привлечет их к ответственности.

"Мы не простим, мы не забудем. Мы вас выследим и заставим заплатить", - добавил он.

Также Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если американские военные выдвинут такую просьбу.

"Я заявил своим военным, что если нужны дополнительные силы - я их предоставлю. Но военные из Комитета начальников штабов, полевые командующие связались со мной и подтвердили готовность выполнять миссию так, как она была спланирована изначально. То есть необходимо вывезти как можно больше людей в установленные сроки. Они считают, что это лучший способ действия", - заявил Байден.

Читайте такжеТеракты в Афганистане: количество погибших военных США существенно возросло, прогремели новые взрывы

Байден убежден, что США удастся найти и наказать виновных в теракте "без разворачивания крупных боевых действий".

"Мы можем, и мы обязаны завершить эту миссию - и это обязательно произойдет. Нас не остановят террористы, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.

Взрывы в Кабуле : что известно

26 августа в Кабуле произошло не меньше шести взрывов. Сначала в аэропорту афганской столицы прогремели три взрыва: жертва терактов стали 90 человек, а число пострадавших в результате атаки превысило 150 человек.

Также в результате взрывов 12 американских военнослужащих погибли, а 15 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Автор: Олег Давыгора